2. Liga im LIVE-Stream: Austria Salzburg - FC Hertha Wels

Austria Salzburg empfängt am Samstag in der neunten Runde der ADMIRAL 2. Liga den FC Hertha Wels (ab 14:30 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Die Salzburger haben klar als Ziel, den Klassenerhalt schnellstmöglich zu fixieren. Bis jetzt funktioniert dies auch ganz gut. Mit acht Zählern sind die Mozartstädter derzeit im Tabellenmittelfeld.

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge konnten die Violetten bei SW Bregenz ein 0:0 einfahren und damit wieder punkten.

Der andere Aufsteiger aus Oberösterreich hat dasselbe Ziel vor Augen. Mit allerdings erst vier Punkten belegen die Welser den 14. Tabellenrang. Bei Austria Klagenfurt verloren die Oberösterreicher zuletzt 0:2.

