Austria Lustenau krönt sich zum LigaZwa-Meister!

Lustenau gewinnt die LigaZwa!

Am 30. Spieltag der ADMIRAL 2. Liga siegt SC Austria Lustenau zu Hause mit 2:1 gegen SKU Amstetten.

In der ausverkauften Sun Minimeal Arena (5.138 Zuschauer) erfüllt Lustenau also seine Aufgaben. Das ist auch nötig gewesen, denn auch der SKN St. Pölten gewinnt sein Spiel gegen Hertha Wels. (Zum Spielbericht >>>)

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Die Mader-Elf beginnt deutlich besser, als noch in der Vorwoche gegen Austria Salzburg. Früh gibt es erste Möglichkeiten, in der 15. Minute folgt eine Doppelchance: Zuerst scheitert Lahne per Kopf, dann Jastremski mit seinem Nachschuss (15.).

Im Anschluss daran entwickelt sich eine Druckphase der Vorarlberger mit einigen Strafraumaktionen. In diesem Zeitraum kommt aber auch Amstetten zur ersten Gelegenheit: Schierl kann einen Distanzschuss von Steiger abwehren (20.).

Umschaltaktion zur Führung

Nur drei Minuten später gelingt Lustenau ein Ballgewinn in der gegnerischen Hälfte. Bouchenna findet in der Folge den durchstartenden Lahne auf der rechten Seite, der im Sechzehner scharf ins lange Eck einschießt (23.) – damit wäre Lustenau aufgestiegen.

Das Spiel gestaltet sich nachfolgend ausgeglichener, wirklich gefährlich wird der SKU erst in der Schlussphase der ersten Hälfte. Die Enengl-Truppe kommt zu einigen Standards, hat den einen oder anderen Abschluss.

Zwei strittige Strafraumaktionen

In der ersten Hälfte kann Amstetten jedoch nicht mehr ausgleichen. Dabei hätten die Niederösterreicher wohl einen Elfmeter bekommen müssen: Ein Schuss prallt an der recht weit ausgestreckten Hand von Grabher ab. Doch die Pfeife ertönt ebenso wenig, wie kurze Zeit später.

Diesmal taucht Wade vor Estevao auf, der laut Schiedsrichter zuerst den Ball und dann den Gegner trifft. Schon zum zweiten Mal in dieser Partie bekommt der Senegalese den Elfer nicht.

Horror-Beginn für Lustenau

Amstetten legt einen perfekten Start in Halbzeit zwei hin. Steiger knallt einen Freistoß aus großer Distanz an die Latte, den Nachschuss bringt Pertlwieser per Kopf im Tor unter. Zwischen St. Pölten und Wels steht es zu diesem Zeitpunkt noch 0:0, womit Lustenau auch durch das 1:1 noch Meister werden würde.

Im Anschluss daran tut sich Lustenau schwer, bis zur 62. Minute. Deinhofer erwischt im Strafraum Bouchenna – und diesmal zeigt der Unparteiische auf den Punkt.

Delaye ist fast schon zu abgebrüht: Er schiebt den Elfer einfach flach in die Mitte, Estevao entscheidet sich für das linke Eck (64.). Fünf Minuten später wird Delayes Tor noch wichtiger, denn auch der SKN geht per Elfmeter gegen Wels in Führung.

Zunächst hält die Austria dem Druck stand und spielt sogar aufs 3:1. Abubakar (73.) trifft das Außennetz, Grabhers Versuch aus der zweiten Reihe wird noch abgefälscht (82.). Weitere Topchancen oder sogar eine Amstetten-Schlussoffensive bleiben aus.

Dadurch ist mit Abpfiff klar: Austria Lustenau krönt sich zum LigaZwa-Meister und spielt nächste Saison in der ADMIRAL Bundesliga!