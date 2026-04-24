2. Liga heute im LIVE-Stream: SW Bregenz - FC Hertha Wels

In der ADMIRAL 2. Liga Runde 27 treffen SW Bregenz und der Aufsteiger FC Hertha Wels aufeinander (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Die Vorarlberger sind akut abstiegsbedroht und halten bei 15 Punkten und Rang 15.

In der vergangenen Runde verloren die Schwarz-Weißen 1:3 bei der SV Kapfenberg und damit ein direktes Duell im Abstiegskampf. Daheim muss nun dringend gepunktet werden.

Anders der Aufsteiger aus Wels, der mit bereits 27 Zählern auf Rang zehn liegt und den Klassenerhalt so gut wie fix hat. Vergangenes Wochenende siegten die Oberösterreicher 4:1 bei Rapid II.

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