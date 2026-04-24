FAC Wien FAC Wien FAC SKN St. Pölten SKN St. Pölten SKN
Heute 20:30 Uhr
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2. Liga heute im LIVE-Stream: FAC - SKN St. Pölten

Der FAC empfängt in der ADMIRAL 2. Liga zum Spitzenspiel in Runde 27 den SKN St. Pölten. LIVE-Stream:

Textquelle: © LAOLA1
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Die Floridsdorfer treffen an Spieltag 27 der ADMIRAL 2. Liga zum Topspiel auf den SKN St. Pölten (ab 20:30 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Der FAC konnte nach zwei Niederlagen in Serie wieder gewinnen und fertigte den SKU Amstetten auswärts mit 5:0 ab. Damit sind die Wiener auch wieder zurück im Titelkampf.

Mit 44 Zählern sind die Floridsdorfer gerade Dritter und haben nur drei Punkte Rückstand auf den Ersten. Der SKN St. Pölten hat einen Zähler mehr als der FAC und ist damit Zweiter und ebenso im absoluten Spitzenfeld der Liga unterwegs.

Die Wölfe remisierten zuletzt 0:0 mit dem FC Liefering.

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