FC Liefering FC Liefering FCL Young Violets Wien Young Violets Wien FAK
Heute 18:00 Uhr
1 1.75
X 3.90
2 3.90
  • Spielbericht
  • LiveStream
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

2. Liga heute im LIVE-Stream: FC Liefering - Young Violets

Im Duell der beiden Amateurteams wird eine ausgeglichene Partie in Runde 27 der ADMIRAL 2. Liga erwartet. LIVE-Stream:

Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der FC Liefering trifft auf die Young Violets und fordert damit zum Duell zweier Amateurteams (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Die Jungbullen sind mit 35 Punkten Siebenter und damit im Mittelfeld der Tabelle.

Nach einem Sieg zuvor remisierten die Lieferinger in der letzten Runde beim SKN St. Pölten 0:0 und bestätigten damit ihre aufsteigende Form.

Aber auch die Jung-Austrianer befinden sich in guter Form: Ein Sieg und zwei Remis aus den letzten drei Partien stehen zu Buche.

Mit 38 Zählern sind die Young Violets Sechster und damit direkt vor dem FC Liefering.

Schließe bis zum 30.4. dein Saison-Abo für die Saison 2026/26 der ADMIRAL 2. Liga ab und spare dank des Frühbucher-Bonus' 20 Prozent >>>

LIVE-Stream:

Mehr zum Thema

2. Liga heute im LIVE-Stream: SW Bregenz - FC Hertha Wels

2. Liga heute im LIVE-Stream: SW Bregenz - FC Hertha Wels

2. Liga
2. Liga heute im LIVE-Stream: SKU Amstetten - First Vienna FC

2. Liga heute im LIVE-Stream: SKU Amstetten - First Vienna FC

2. Liga
2. Liga heute im LIVE-Stream: Klagenfurt - Austria Lustenau

2. Liga heute im LIVE-Stream: Klagenfurt - Austria Lustenau

2. Liga
1
Aus Venezuela! Red Bull Salzburg verpflichtet jungen Angreifer

Aus Venezuela! Red Bull Salzburg verpflichtet jungen Angreifer

Bundesliga
20
Klagenfurt: Neuer alter Trainer und Rückkehr eines Routiniers?

Klagenfurt: Neuer alter Trainer und Rückkehr eines Routiniers?

2. Liga
33
Glasner und Ex-Salzburg-Coach im Visier von PL-Topklub

Glasner und Ex-Salzburg-Coach im Visier von PL-Topklub

International
Preis-Wahnsinn! WM-Finalticket kostet knapp zwei Millionen Euro

Preis-Wahnsinn! WM-Finalticket kostet knapp zwei Millionen Euro

FIFA WM
1

Kommentare

2. Liga FC Liefering Young Violets Austria Wien Fussball