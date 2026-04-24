2. Liga heute im LIVE-Stream: FC Liefering - Young Violets

Der FC Liefering trifft auf die Young Violets und fordert damit zum Duell zweier Amateurteams (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Die Jungbullen sind mit 35 Punkten Siebenter und damit im Mittelfeld der Tabelle.

Nach einem Sieg zuvor remisierten die Lieferinger in der letzten Runde beim SKN St. Pölten 0:0 und bestätigten damit ihre aufsteigende Form.

Aber auch die Jung-Austrianer befinden sich in guter Form: Ein Sieg und zwei Remis aus den letzten drei Partien stehen zu Buche.

Mit 38 Zählern sind die Young Violets Sechster und damit direkt vor dem FC Liefering.

Schließe bis zum 30.4. dein Saison-Abo für die Saison 2026/26 der ADMIRAL 2. Liga ab und spare dank des Frühbucher-Bonus' 20 Prozent >>>

LIVE-Stream: