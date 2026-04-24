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2. Liga heute im LIVE-Stream: Klagenfurt - Austria Lustenau

In Runde 27 der ADMIRAL 2. Liga treffen die Vorarlberger auswärts auf Austria Klagenfurt. LIVE-Stream:

Textquelle: © LAOLA1
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In Runde 27 der ADMIRAL 2. Liga treffen Austria Klagenfurt und Austria Lustenau aufeinander (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Die Kärntner steigen freiwillig ab, möchten sich allerdings sportlich noch nicht geschlagen geben. Zuletzt remisierten die Klagenfurter 1:1 bei den Sturm Amateuren.

Mit gerade 24 Zählern sind die Austrianer auf Rang 13.

Anders die Vorarlberger, die mit 47 Punkten Erster sind und damit auf Meisterkurs. In der abgelaufenen Runde siegten die Lustenauer 3:0 gegen Rapid II.

Gegen die Kärntner will der Tabellenführer den dritten Sieg in Serie einfahren.

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LIVE-Stream:

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