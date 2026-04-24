2. Liga heute im LIVE-Stream: SKU Amstetten - First Vienna FC

Die Mostviertler treffen an Spieltag 27 der ADMIRAL 2. Liga auf den First Vienna FC (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Der SKU Amstetten hat etwas Boden in Richtung Tabellenspitze verloren und hält bei gerade 40 Punkten und Rang fünf.

Damit haben die Niederösterreicher sieben Zähler Rückstand auf den Spitzenreiter Lustenau. Zuletzt verlor man auswärts beim FAC mit 0:5.

Die Döblinger sind Achter (33 Punkte) und im Tabellenmittelfeld gefangen. In der abgelaufenen Runde gab es ein 0:0 gegen die Admira.

Schließe bis zum 30.4. dein Saison-Abo für die Saison 2026/26 der ADMIRAL 2. Liga ab und spare dank des Frühbucher-Bonus' 20 Prozent >>>

LIVE-Stream: