SKU Amstetten SKU Amstetten SKU First Vienna FC First Vienna FC VIE
Heute 18:00 Uhr
1 2.40
X 3.40
2 2.65
  • Spielbericht
  • LiveStream
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

2. Liga heute im LIVE-Stream: SKU Amstetten - First Vienna FC

Der SKU Amstetten empfängt die Vienna in Runde 27 zum Duell zweier Verfolger. LIVE-Stream:

Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Mostviertler treffen an Spieltag 27 der ADMIRAL 2. Liga auf den First Vienna FC (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Der SKU Amstetten hat etwas Boden in Richtung Tabellenspitze verloren und hält bei gerade 40 Punkten und Rang fünf.

Damit haben die Niederösterreicher sieben Zähler Rückstand auf den Spitzenreiter Lustenau. Zuletzt verlor man auswärts beim FAC mit 0:5.

Die Döblinger sind Achter (33 Punkte) und im Tabellenmittelfeld gefangen. In der abgelaufenen Runde gab es ein 0:0 gegen die Admira.

Schließe bis zum 30.4. dein Saison-Abo für die Saison 2026/26 der ADMIRAL 2. Liga ab und spare dank des Frühbucher-Bonus' 20 Prozent >>>

LIVE-Stream:

Mehr zum Thema

2. Liga heute im LIVE-Stream: SW Bregenz - FC Hertha Wels

2. Liga heute im LIVE-Stream: SW Bregenz - FC Hertha Wels

2. Liga
2. Liga heute im LIVE-Stream: FC Liefering - Young Violets

2. Liga heute im LIVE-Stream: FC Liefering - Young Violets

2. Liga
2. Liga heute im LIVE-Stream: Klagenfurt - Austria Lustenau

2. Liga heute im LIVE-Stream: Klagenfurt - Austria Lustenau

2. Liga
1
Aus Venezuela! Red Bull Salzburg verpflichtet jungen Angreifer

Aus Venezuela! Red Bull Salzburg verpflichtet jungen Angreifer

Bundesliga
20
Klagenfurt: Neuer alter Trainer und Rückkehr eines Routiniers?

Klagenfurt: Neuer alter Trainer und Rückkehr eines Routiniers?

2. Liga
33
Glasner und Ex-Salzburg-Coach im Visier von PL-Topklub

Glasner und Ex-Salzburg-Coach im Visier von PL-Topklub

International
Preis-Wahnsinn! WM-Finalticket kostet knapp zwei Millionen Euro

Preis-Wahnsinn! WM-Finalticket kostet knapp zwei Millionen Euro

FIFA WM
1

Kommentare

2. Liga SKU Amstetten First Vienna FC Fussball