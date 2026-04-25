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Nach Kantersieg! Erster LigaZwa-Aufsteiger steht fest

Der ASK Voitsberg kehrt zurück in die ADMIRAL 2. Liga. Nach einem Kantersieg ist ihnen der Aufstieg rechnerisch nicht mehr zu nehmen.

Nach Kantersieg! Erster LigaZwa-Aufsteiger steht fest Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der erste Aufsteiger in die ADMIRAL 2. Liga steht fest!

Nach einem Jahr Abwesenheit kehrt der ASK Voitsberg in die zweithöchste Spielklasse zurück. Das ist fix, weil der Klub aus der Steiermark in der 24. Runde der Regionalliga Mitte deutlich mit 7:0 gegen Weiz gewinnen kann.

Damit kann Voitsberg rechnerisch nicht mehr von Platz zwei verdrängt werden. Die LASK Amateure waren der einzige verbliebene Konkurrent, der ebenfalls um die Lizenz angesucht hat.

Überragender Mann der Voitsberger in dieser Saison ist Fabian Schubert. Der Ex-1860-Stürmer erzielte in 23 Spielen starke 35 Tore.

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