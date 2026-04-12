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2. Liga heute im LIVE-Stream: First Vienna FC - Sturm Graz II

Im ADMIRAL Topspiel der 25. Runde muss Sturm II nach Döbling. LIVE-Stream:

Textquelle: © LAOLA1
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Die Vienna empfängt im ADMIRAL Topspiel der 25. Runde der 2. Liga den SK Sturm II (ab 10:30 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Die Wiener sind Achter und haben 29 Punkte am Konto. Damit ist die Vienna im Tabellenmittelfeld gefangen und wird dort wohl auch bleiben. In der vergangenen Runde siegten die Gelb-Blauen im "El Danubio" gegen den FAC mit 1:0.

Anders die Jung-Grazer, die mit 20 Punkten 14. sind und somit auf einem Abstiegsplatz stehen.

Im direkten Duell mit SW Bregenz konnten die Steirer zuletzt einen enorm wichtigen 3:1-Auswärtssieg einfahren. Gegen die Vienna ist man trotzdem Außenseiter.

LIVE-Stream:

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