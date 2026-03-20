2. Liga heute LIVE: SKN St. Pölten - Austria Salzburg

Der SKN St. Pölten und Austria Salzburg treffen am 22. Spieltag der ADMIRAL 2. Liga aufeinander (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Die Wölfe hatten letzte Runde spielfrei und belegen den fünften Tabellenrang. Aktuell haben die Niederösterreicher drei Zähler Rückstand auf den Ersten.

Die Salzburger feierten vor toller Kulisse einen 2:0-Heimsieg gegen den Rivalen Liefering.

Damit halten die Violetten bei 26 Punkten und Rang acht in der Tabelle. Bereits zwölf Zähler Vorsprung hat der Aufsteiger auf den ersten Abstiegsplatz.