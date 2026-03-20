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2. Liga heute LIVE: SKN St. Pölten - Austria Salzburg
Austria Salzburg gastiert in Runde 22 der ADMIRAL 2. Liga beim Titelaspiranten SKN St. Pölten. LIVE Stream:
Der SKN St. Pölten und Austria Salzburg treffen am 22. Spieltag der ADMIRAL 2. Liga aufeinander (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream <<<).
Die Wölfe hatten letzte Runde spielfrei und belegen den fünften Tabellenrang. Aktuell haben die Niederösterreicher drei Zähler Rückstand auf den Ersten.
Die Salzburger feierten vor toller Kulisse einen 2:0-Heimsieg gegen den Rivalen Liefering.
Damit halten die Violetten bei 26 Punkten und Rang acht in der Tabelle. Bereits zwölf Zähler Vorsprung hat der Aufsteiger auf den ersten Abstiegsplatz.