NEWS

2. Liga heute LIVE: SKN St. Pölten - Austria Salzburg

Austria Salzburg gastiert in Runde 22 der ADMIRAL 2. Liga beim Titelaspiranten SKN St. Pölten. LIVE Stream:

Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der SKN St. Pölten und Austria Salzburg treffen am 22. Spieltag der ADMIRAL 2. Liga aufeinander (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Die Wölfe hatten letzte Runde spielfrei und belegen den fünften Tabellenrang. Aktuell haben die Niederösterreicher drei Zähler Rückstand auf den Ersten.

Die Salzburger feierten vor toller Kulisse einen 2:0-Heimsieg gegen den Rivalen Liefering.

Damit halten die Violetten bei 26 Punkten und Rang acht in der Tabelle. Bereits zwölf Zähler Vorsprung hat der Aufsteiger auf den ersten Abstiegsplatz.

Mehr zum Thema

2. Liga heute LIVE: FC Liefering - FC Hertha Wels

2. Liga heute LIVE: FC Liefering - FC Hertha Wels

2. Liga
2. Liga heute LIVE: Admira Wacker - SK Rapid II

2. Liga heute LIVE: Admira Wacker - SK Rapid II

2. Liga
2. Liga heute LIVE: Austria Klagenfurt - First Vienna FC

2. Liga heute LIVE: Austria Klagenfurt - First Vienna FC

2. Liga
Austria-Salzburg-Torjäger Cosgun: "Musste alles dreimal beweisen"

Austria-Salzburg-Torjäger Cosgun: "Musste alles dreimal beweisen"

2. Liga
9
Bundesliga heute: Sturm Graz - Red Bull Salzburg

Bundesliga heute: Sturm Graz - Red Bull Salzburg

Bundesliga
Europa League LIVE: Konferenz mit FC Porto - VfB Stuttgart

Europa League LIVE: Konferenz mit FC Porto - VfB Stuttgart

Europa League
So geht es im Konflikt zwischen Wels und Sponsor HOGO weiter

So geht es im Konflikt zwischen Wels und Sponsor HOGO weiter

2. Liga
3

Kommentare

2. Liga SV Austria Salzburg SKN St. Pölten Fussball