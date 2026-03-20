2. Liga heute LIVE: FC Liefering - FC Hertha Wels

In der 22. Runde der ADMIRAL 2. Liga treffen der FC Liefering und Aufsteiger Hertha Wels aufeinander (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Die Jungbullen sind mit 31 Punkten Siebenter und damit im Tabellenmittelfeld. Nach vier Siegen in Folge verloren die Mozartstädter zuletzt gegen Austria Salzburg im Derby 0:2.

Der Aufsteiger macht seine Sache ordentlich und hält bei 20 Punkten und Rang zehn. Damit haben die Oberösterreicher bereits sechs Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.

In der abgelaufenen Runde siegten die Welser 3:1 gegen die SV Kapfenberg.