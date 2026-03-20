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2. Liga heute LIVE: Admira Wacker - SK Rapid II

Der Tabellenführer empfängt in Runde 22 der ADMIRAL 2. Liga den unter Druck stehenden SK Rapid II. LIVE-Stream:

Textquelle: © LAOLA1
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Die Admira trifft an Spieltag 22 der ADMIRAL 2. Liga auf den SK Rapid II (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Die Admiraner sind Tabellenführer und konnten letzte Runde einen 4:1-Auswärtssieg bei SW Bregenz einfahren. Doch es bleibt eng. Der erste Verfolger FAC hat genau so viele Punkte am Konto und der Dritte Lustenau nur einen weniger.

Die jungen Hütteldorfer stehen etwas unter Druck, denn der Abstand zur roten Zone ist nicht unbedingt groß.

Dennoch konnte zuletzt ein furioser 4:1-Sieg gegen den SKU Amstetten gefeiert werden. Damit haben die Wiener 20 Punkte und sind Elfter.

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