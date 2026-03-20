2. Liga heute LIVE: Austria Klagenfurt - First Vienna FC

Der First Vienna FC gastiert in Runde 22 der ADMIRAL 2. Liga bei Austria Klagenfurt (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Die Klagenfurter, die im Sommer absteigen, halten bei gerade 17 Punkten und Rang 13 in der Tabelle. Nach zwei Remis in Serie verloren die Austrianer zuletzt 0:3 gegen den FAC.

Der eigentliche Titelaspirant Vienna agiert weiter zu inkonstant: Nach einem Sieg gegen Lustenau mussten sich die Gelb-Blauen zuletzt daheim den Young Violets geschlagen geben (0:2).

Aktuell steht die Kleer-Elf auf Platz Neun.