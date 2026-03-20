SK Austria Klagenfurt SK Austria Klagenfurt SKA First Vienna FC First Vienna FC VIE
Heute 18:00 Uhr
1 3.80
X 3.30
2 1.93
  • Spielbericht
  • LiveStream
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

2. Liga heute LIVE: Austria Klagenfurt - First Vienna FC

An Spieltag 22 der ADMIRAL 2. Liga treffen die Kärntner auf die Vienna. LIVE-Stream:

Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der First Vienna FC gastiert in Runde 22 der ADMIRAL 2. Liga bei Austria Klagenfurt (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Die Klagenfurter, die im Sommer absteigen, halten bei gerade 17 Punkten und Rang 13 in der Tabelle. Nach zwei Remis in Serie verloren die Austrianer zuletzt 0:3 gegen den FAC.

Der eigentliche Titelaspirant Vienna agiert weiter zu inkonstant: Nach einem Sieg gegen Lustenau mussten sich die Gelb-Blauen zuletzt daheim den Young Violets geschlagen geben (0:2).

Aktuell steht die Kleer-Elf auf Platz Neun.

Mehr zum Thema

Bundesliga heute: Sturm Graz - Red Bull Salzburg

Bundesliga heute: Sturm Graz - Red Bull Salzburg

Bundesliga
Austria-Salzburg-Torjäger Cosgun: "Musste alles dreimal beweisen"

Austria-Salzburg-Torjäger Cosgun: "Musste alles dreimal beweisen"

2. Liga
9
Europa League LIVE: Konferenz mit FC Porto - VfB Stuttgart

Europa League LIVE: Konferenz mit FC Porto - VfB Stuttgart

Europa League
So geht es im Konflikt zwischen Wels und Sponsor HOGO weiter

So geht es im Konflikt zwischen Wels und Sponsor HOGO weiter

2. Liga
3
Neumayer kann starke Leistung nicht belohnen

Neumayer kann starke Leistung nicht belohnen

Tennis - ATP
Neue Höchstwerte: ÖFB-Legionäre mit deutlichen Martwertsprüngen

Neue Höchstwerte: ÖFB-Legionäre mit deutlichen Martwertsprüngen

Deutsche Bundesliga
Bredlinger bei Hallen-WM über 800 m im Vorlauf out

Bredlinger bei Hallen-WM über 800 m im Vorlauf out

Mehr Sport

Kommentare

2. Liga SK Austria Klagenfurt First Vienna FC Fussball