Heute 18:00 Uhr
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2. Liga heute LIVE: Austria Klagenfurt - First Vienna FC
An Spieltag 22 der ADMIRAL 2. Liga treffen die Kärntner auf die Vienna. LIVE-Stream:
Der First Vienna FC gastiert in Runde 22 der ADMIRAL 2. Liga bei Austria Klagenfurt (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream <<<).
Die Klagenfurter, die im Sommer absteigen, halten bei gerade 17 Punkten und Rang 13 in der Tabelle. Nach zwei Remis in Serie verloren die Austrianer zuletzt 0:3 gegen den FAC.
Der eigentliche Titelaspirant Vienna agiert weiter zu inkonstant: Nach einem Sieg gegen Lustenau mussten sich die Gelb-Blauen zuletzt daheim den Young Violets geschlagen geben (0:2).
Aktuell steht die Kleer-Elf auf Platz Neun.