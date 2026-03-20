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2. Liga heute LIVE: FAC - Austria Lustenau

Zum Topspiel in Runde 22 trifft der FAC daheim auf Austria Lustenau. LIVE-Stream:

Textquelle: © LAOLA1
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Der FAC Wien trifft zum Topspiel des Freitags in der ADMIRAL 2. Liga daheim auf die Austria Lustenau (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Die Wiener siegten zuletzt in Klagenfurt mit 3:0 und halten nun bei 38 Punkten.Damit steht der FAC auf Rang zwei punktgleich mit dem Tabellenführer Admira Wacker.

Die Vorarlberger sind Dritter und haben mit 37 Punkten einen weniger wie der FAC. Zuletzt siegten die Austrianer auswärts 1:0 gegen Sturm II.

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