Auftakt in die Quali-Gruppe der ADMIRAL Bundesliga! Der GAK trifft auf den WAC (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die Steirer liegen in der Qualifikationsgruppe auf dem vorletzten Platz und wollen den Abstand zum Schlusslicht Blau-Weiß Linz vergrößern. Der WAC steht auf Rang drei und will den Blick nach oben richten.

Das letzte Aufeinandertreffen Anfang Februar endete 2:2. Harakate überzeugte mit einem Doppelpack, Atanga und Kojzek glichen noch aus.

GAK - WAC im LIVE-Ticker: