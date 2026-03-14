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Bundesliga heute: GAK - WAC

Zum Auftakt der Qualifikationsgruppe der ADMIRAL Bundesliga trifft der GAK daheim auf den WAC. LIVE-Infos:

Bundesliga heute: GAK - WAC Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Auftakt in die Quali-Gruppe der ADMIRAL Bundesliga! Der GAK trifft auf den WAC (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die Steirer liegen in der Qualifikationsgruppe auf dem vorletzten Platz und wollen den Abstand zum Schlusslicht Blau-Weiß Linz vergrößern. Der WAC steht auf Rang drei und will den Blick nach oben richten.

Das letzte Aufeinandertreffen Anfang Februar endete 2:2. Harakate überzeugte mit einem Doppelpack, Atanga und Kojzek glichen noch aus.

GAK - WAC im LIVE-Ticker:

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