Heute 17:00 Uhr
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Bundesliga heute: GAK - WAC
Zum Auftakt der Qualifikationsgruppe der ADMIRAL Bundesliga trifft der GAK daheim auf den WAC. LIVE-Infos:
Auftakt in die Quali-Gruppe der ADMIRAL Bundesliga! Der GAK trifft auf den WAC (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Die Steirer liegen in der Qualifikationsgruppe auf dem vorletzten Platz und wollen den Abstand zum Schlusslicht Blau-Weiß Linz vergrößern. Der WAC steht auf Rang drei und will den Blick nach oben richten.
Das letzte Aufeinandertreffen Anfang Februar endete 2:2. Harakate überzeugte mit einem Doppelpack, Atanga und Kojzek glichen noch aus.