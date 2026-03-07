2. Liga im LIVE-Stream: Young Violets - FC Hertha Wels

Der FC Hertha Wels gastiert am 20. Spieltag der ADMIRAL 2. Liga bei den Young Violets (ab 14:30 Uhr im LIVE-Stream >>>).

Die Jung-Austrianer konnten in der letzten Runde einen 1:0-Heimsieg im kleinen Wiener Derby gegen Rapid II feiern. Damit halten die Favoritner bei guten 27 Zählern und Rang sechs. Aus den letzten fünf Ligaspielen konnten die Young Violets drei Siege einfahren.

Der Aufsteiger aus Wels ist Elfter und hat mit 17 Punkten derzeit drei Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Damit können die Oberösterreicher grundsätzlich zufrieden sein.

Zuletzt konnte nach zwei Niederlagen und einem Remis wieder ein Sieg eingefahren werden: Gegen die Admira siegte Wels daheim 1:0.

