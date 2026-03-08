Heute 10:30 Uhr
2. Liga heute im LIVE-Stream: Admira Wacker - Austria Klagenfurt
ADMIRAL Topspiel der 20. Runde der 2. Liga in der Südstadt. LIVE-Stream:
Am Sonntag kommt es im ADMIRAL Topspiel der 20. Runde der 2. Liga zum Duell zwischen Admira Wacker und Austria Klagenfurt (ab 10:30 Uhr im LIVE-Stream <<<).
Die Admira ist mit 34 Punkten nur einen Zähler hinter Tabellenführer Amstetten und damit mitten im Meisterkampf.
Die Silberberger-Truppe konnte vergangenes Wochenende allerdings nicht punkten: Gegen den Aufsteiger aus Wels setzte es eine 0:1-Auswärtsniederlage.
Die Klagenfurter, die als freiwilliger Absteiger bereits feststehen, remisierten in der letzten Runde 1:1 mit SW Bregenz und halten damit bei 16 Zählern.