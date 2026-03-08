Admira Wacker Admira Wacker ADM SK Austria Klagenfurt SK Austria Klagenfurt SKA
Heute 10:30 Uhr
1 1.28
X 5.00
2 8.50
2. Liga heute im LIVE-Stream: Admira Wacker - Austria Klagenfurt

ADMIRAL Topspiel der 20. Runde der 2. Liga in der Südstadt. LIVE-Stream:

Textquelle: © LAOLA1
Am Sonntag kommt es im ADMIRAL Topspiel der 20. Runde der 2. Liga zum Duell zwischen Admira Wacker und Austria Klagenfurt (ab 10:30 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Die Admira ist mit 34 Punkten nur einen Zähler hinter Tabellenführer Amstetten und damit mitten im Meisterkampf.

Die Silberberger-Truppe konnte vergangenes Wochenende allerdings nicht punkten: Gegen den Aufsteiger aus Wels setzte es eine 0:1-Auswärtsniederlage.

Die Klagenfurter, die als freiwilliger Absteiger bereits feststehen, remisierten in der letzten Runde 1:1 mit SW Bregenz und halten damit bei 16 Zählern.

