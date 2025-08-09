Suche
    2. Liga heute LIVE: Sturm Graz II - SV Stripfing

    In Runde zwei der ADMIRAL 2. Liga trifft Sturm Graz II auf den SV Stripfing. LIVE-Stream:

    An Spieltag zwei der ADMIRAL 2. Liga empfängt Sturm Graz II den SV Stripfing (ab 20:00 Uhr im LIVE-Stream <<<).

    Die jungen "Blackies" haben erneut das große Ziel, den Klassenerhalt schnellstmöglich zu fixieren. Letzte Saison beendeten die Steirer die Saison auf dem guten achten Tabellenplatz.

    Vergangene Woche verloren die Grazer auswärts beim SKU Amstetten mit 0:2.

    Die Marchfelder retteten sich letzte Meisterschaft in buchstäblich letzter Sekunde und schoben sich tabellarisch noch vor den ASK Voitsberg, der damit runter musste. Heuer möchte der SVS früher den Klassenerhalt feiern.

    Zuletzt mussten sich die Stripfinger dem Titelaspiranten Vienna mit 0:2 beugen.

    Männer und Frauen stärker vereint: Neuer Vorstand beim SKN

    2. Liga
    Rapid gibt Stürmer leihweise in die 2. Liga ab

    2. Liga
    Austria Lustenau löst Vertrag mit Stürmer auf

    2. Liga

    Kommentare