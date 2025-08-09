An Spieltag zwei der ADMIRAL 2. Liga empfängt Sturm Graz II den SV Stripfing (ab 20:00 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Die jungen "Blackies" haben erneut das große Ziel, den Klassenerhalt schnellstmöglich zu fixieren. Letzte Saison beendeten die Steirer die Saison auf dem guten achten Tabellenplatz.

Vergangene Woche verloren die Grazer auswärts beim SKU Amstetten mit 0:2.

Die Marchfelder retteten sich letzte Meisterschaft in buchstäblich letzter Sekunde und schoben sich tabellarisch noch vor den ASK Voitsberg, der damit runter musste. Heuer möchte der SVS früher den Klassenerhalt feiern.

Zuletzt mussten sich die Stripfinger dem Titelaspiranten Vienna mit 0:2 beugen.

