    2. Liga heute LIVE: SK Rapid II - FC Liefering

    In Runde zwei der ADMIRAL 2. Liga trifft Rapid II auf den FC Liefering. LIVE-Stream:

    Textquelle: © LAOLA1.at

    Der SK Rapid II empfängt in der 2. Runde der ADMIRAL 2. Liga den FC Liefering (ab 14:30 Uhr im LIVE-Stream <<<).

    Die Kerber-Elft beendete die letzte Saison auf dem elften Tabellenplatz. Nach einem tollen Herbst ging den Jung-Rapidlern im Frühjahr etwas die Luft aus - mit dem Abstieg hatten die Wiener allerdings nie etwas zu tun.

    Zuletzt remisierten die Hütteldorfer auswärts gegen SW Bregenz 1:1.

    Die Zweitvertretung von Red Bull Salzburg verlor in Runde eins daheim klar und deutlich mit 0:4 gegen Austria Lustenau und muss sich nun schütteln. Gegen Rapid II sollten für die Lieferinger in jedem Fall Punkte möglich sein.

    Vergangene Saison wurde der FC Liefering guter Sechster.

