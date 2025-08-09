Der SK Rapid II empfängt in der 2. Runde der ADMIRAL 2. Liga den FC Liefering (ab 14:30 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Die Kerber-Elft beendete die letzte Saison auf dem elften Tabellenplatz. Nach einem tollen Herbst ging den Jung-Rapidlern im Frühjahr etwas die Luft aus - mit dem Abstieg hatten die Wiener allerdings nie etwas zu tun.

Zuletzt remisierten die Hütteldorfer auswärts gegen SW Bregenz 1:1.

Die Zweitvertretung von Red Bull Salzburg verlor in Runde eins daheim klar und deutlich mit 0:4 gegen Austria Lustenau und muss sich nun schütteln. Gegen Rapid II sollten für die Lieferinger in jedem Fall Punkte möglich sein.

Vergangene Saison wurde der FC Liefering guter Sechster.

