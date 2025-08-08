Flutlichtspiel in Wien-Dornbach - in Runde zwei der ADMIRAL 2. Liga trifft die Vienna am Freitag auf Austria Salzburg (ab 20:30 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Die Dornbacher wurden abgelaufene Saison guter Fünfter und das Ziel für heuer ist klar: Die Wiener wollen um den Meistertitel mitspielen. Letzte Woche in Runde eins siegte die Vienna souverän 2:0 beim SV Stripfing.

Für den Aufsteiger Austria Salzburg zählt in der Liga klarerweise nur der Klassenerhalt. Nun möchten sich die Salzburger schnellstmöglich akklimatisieren.

Zuletzt verloren die Austrianer knapp gegen Bundesliga-Absteiger Austria Klagenfurt mit 1:2.

