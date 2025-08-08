Suche
    2. Liga heute im LIVE-Stream: FAC Wien - SV Kapfenberg

    In Runde zwei der ADMIRAL 2. Liga trifft der FAC daheim auf Kapfenberg. LIVE-Stream:

    Textquelle: © LAOLA1.at

    In der zweiten Runde der ADMIRAL 2. Liga empfängt der FAC am Freitag die SV Kapfenberg (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream <<<).

    Die Floridsdorfer feierten zum Auftakt der neuen Saison einen eindeutigen und verdienten 3:0-Auswärtserfolg beim Aufsteiger FC Hertha Wels.

    Nach einer eher unterdurchschnittlichen letzten Saison und Rang neun will der FAC heuer wieder etwas weiter oben angreifen.

    Die "Falken" wurden abgelaufene Saison starker Dritter und möchten dies heuer gerne wiederholen - doch das könnte schwierig werden. In Runde eins verloren die Steirer daheim gegen Admira Wacker mit 0:2.

    2. Liga - Hintergrund

    AMS-Camp: Diese Teilnehmer haben einen Klub gefunden

    Joachim Standfest (45)
    Roman Wallner (43)

    Kommentare