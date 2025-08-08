Suche
    news

    2. Liga heute im LIVE-Stream: Austria Lustenau - Hertha Wels

    Der SC Austria Lustenau bestreitet am Freitag sein erstes Liga-Heimspiel im neuen Reichshofstadion. LIVE-Stream:

    Textquelle: © LAOLA1.at

    Austria Lustenau empfängt am Freitag Aufsteiger FC Hertha Wels in Runde zwei der ADMIRAL 2. Liga (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream <<<).

    Es wird das erste Liga-Heimspiel der Vorarlberger, die furios in die neue Meisterschaft starteten und den FC Liefering in Salzburg 4:0 besiegten, in ihrem brandneuen Reichshofstadion.

    Nach einer enttäuschenden letzten Saison und Rang zwölf möchte man heuer wieder weiter oben angreifen.

    Der Regionalliga-Aufsteiger FC Hertha Wels möchte als Liga-Neuling unbedingt die Klasse halten. Am letzten Wochenende mussten sich die Oberösterreicher daheim 0:3 gegen den FAC geschlagen geben.

    LIVE-Stream:

    Die besten Bilder: Lustenau eröffnet neues Reichshofstadion

    FC Hertha Wels: In fünf Jahren in die Bundesliga?

    FC Hertha Wels: In fünf Jahren in die Bundesliga?

    2. Liga

