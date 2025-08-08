Austria Lustenau empfängt am Freitag Aufsteiger FC Hertha Wels in Runde zwei der ADMIRAL 2. Liga (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Es wird das erste Liga-Heimspiel der Vorarlberger, die furios in die neue Meisterschaft starteten und den FC Liefering in Salzburg 4:0 besiegten, in ihrem brandneuen Reichshofstadion.

Nach einer enttäuschenden letzten Saison und Rang zwölf möchte man heuer wieder weiter oben angreifen.

Der Regionalliga-Aufsteiger FC Hertha Wels möchte als Liga-Neuling unbedingt die Klasse halten. Am letzten Wochenende mussten sich die Oberösterreicher daheim 0:3 gegen den FAC geschlagen geben.

