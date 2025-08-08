Austria Klagenfurt trifft am Freitag an Spieltag zwei der ADMIRAL 2. Liga auf den Aufsteiger Young Violets (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Die Klagenfurter feierten vergangene Woche zum Liga-Auftakt einen 2:1-Auswärtserfolg bei Aufsteiger Austria Salzburg und erlebten so einen Einstand nach Maß.

Die jungen Austrianer verloren beim Liga-Comeback daheim gegen einen starken SKN St. Pölten mit 1:4 und hatten dabei keine Chance.

Die Young Violets mussten viel Lehrgeld zahlen, gegen die Klagenfurter könnte dennoch punktetechnisch was gehen.

