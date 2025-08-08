Suche
    SK Austria Klagenfurt SK Austria Klagenfurt SKA Young Violets Wien Young Violets Wien AUS
    Heute 18:00 Uhr
    news

    2. Liga heute im LIVE-Stream: Klagenfurt - Young Violets

    In Runde zwei der ADMIRAL 2. Liga trifft Austria Klagenfurt daheim auf die Young Violets. LIVE-Stream:

    Textquelle: © LAOLA1.at

    Austria Klagenfurt trifft am Freitag an Spieltag zwei der ADMIRAL 2. Liga auf den Aufsteiger Young Violets (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream <<<).

    Die Klagenfurter feierten vergangene Woche zum Liga-Auftakt einen 2:1-Auswärtserfolg bei Aufsteiger Austria Salzburg und erlebten so einen Einstand nach Maß.

    Die jungen Austrianer verloren beim Liga-Comeback daheim gegen einen starken SKN St. Pölten mit 1:4 und hatten dabei keine Chance.

    Die Young Violets mussten viel Lehrgeld zahlen, gegen die Klagenfurter könnte dennoch punktetechnisch was gehen.

    LIVE-Stream:

    2. Liga - Hintergrund

    AMS-Camp: Diese Teilnehmer haben einen Klub gefunden

    Vorschau
    Joachim Standfest (45)
    Roman Wallner (43)

    Kommentare