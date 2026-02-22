SKU Amstetten SKU Amstetten SKU FC Hertha Wels FC Hertha Wels FCH
Heute 10:30 Uhr
1 1.75
X 3.50
2 4.30
  • Spielbericht
  • LiveStream
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

2. Liga heute im LIVE-Stream: SKU Amstetten - FC Hertha Wels

Die Oberösterreicher müssen für das ADMIRAL Topspiel der 18. Runde ins Mostviertel. LIVE-Stream:

Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der SKU Amstetten und der FC Hertha Wels treffen am Sonntag im ADMIRAL Topspiel der 18. Runde der 2. Liga aufeinander (ab 10:30 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Amstetten belegt in der Liga mit 31 Punkten den dritten Rang und ist nur drei Zähler hinter dem Spitzenreiter Austria Lustenau.

Die Mostviertler konnten vor der Winterpause vier Siege und ein Remis aus den letzten fünf Partien einfahren. Bleibt abzuwarten, ob die Niederösterreicher die Form weiterhin halten können.

Aufsteiger FC Hertha Wels hat hingegen bislang nur 13 Punkte und belegt damit Rang 13.

Tabelle der ADMIRAL 2. Liga >>>

LIVE-Stream:

Mehr zum Thema

Offiziell! First Vienna FC hat einen neuen Sportdirektor

Offiziell! First Vienna FC hat einen neuen Sportdirektor

2. Liga
6
Austria Klagenfurt: Neuer Stadionname und Akademie vor Aus?

Austria Klagenfurt: Neuer Stadionname und Akademie vor Aus?

2. Liga
12
Stimmungsboykott bei Rapid: "Können uns davor nicht verstecken"

Stimmungsboykott bei Rapid: "Können uns davor nicht verstecken"

Bundesliga
14
Rapids Sieg, ohne viel zu gewinnen: "Der Druck wird nie weggehen"

Rapids Sieg, ohne viel zu gewinnen: "Der Druck wird nie weggehen"

Bundesliga
13
Youngster schießt Manchester City zu wichtigem Sieg

Youngster schießt Manchester City zu wichtigem Sieg

Premier League
Bitter! ÖFB-Stürmer wochenlang out

Bitter! ÖFB-Stürmer wochenlang out

International
1
Ljubicic trifft bei Torspektakel! Schalke zurück an der Spitze

Ljubicic trifft bei Torspektakel! Schalke zurück an der Spitze

International
1

Kommentare

2. Liga Fußball SKU Amstetten FC Hertha Wels