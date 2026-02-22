2. Liga heute im LIVE-Stream: SKU Amstetten - FC Hertha Wels

Der SKU Amstetten und der FC Hertha Wels treffen am Sonntag im ADMIRAL Topspiel der 18. Runde der 2. Liga aufeinander (ab 10:30 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Amstetten belegt in der Liga mit 31 Punkten den dritten Rang und ist nur drei Zähler hinter dem Spitzenreiter Austria Lustenau.

Die Mostviertler konnten vor der Winterpause vier Siege und ein Remis aus den letzten fünf Partien einfahren. Bleibt abzuwarten, ob die Niederösterreicher die Form weiterhin halten können.

Aufsteiger FC Hertha Wels hat hingegen bislang nur 13 Punkte und belegt damit Rang 13.

Tabelle der ADMIRAL 2. Liga >>>

LIVE-Stream: