Austria Salzburg: Positive Nachrichten beim Thema Flutlicht

Aufatmen beim SV Austria Salzburg!

Beim Klub aus der ADMIRAL 2. Liga sollte das Flutlich saniert werden, die Finanzierung steht jetzt. Präsident Claus Salzmann greift dafür in die eigene Tasche. "Das Flutlicht zahle ich zu 100 Prozent. Da braucht keiner nachdenken, das zahlt uns eh niemand, das mache ich", offenbart er gegenüber "Salzburg24".

Dem Bericht zufolge koste die Umrüstung auf die moderne LED-Technik rund 50.000 Euro. "Das war bereits ein Thema im Vorjahr, damit wir die Lizenz bekommen haben. Wenn das eine Auflage ist, dann tausche ich das", so der Präsident.

Am Dienstag wartet Rapid II

Die Infrastruktur in Maxglan dürfte dann für die ADMIRAL 2. Liga ausreichen. Umgerüstet wird das Flutlicht in den nächsten ein bis zwei Monaten, sofern es das Wetter zulässt.

Der Start ins Frühjahr in Maxglan ist hingegen misslungen. Gegen den FAC setzte es eine 0:1-Heimpleite (Die Highlights >>>).

Weiter geht es bereits am Dienstag. Die Violetten gastieren in der Bundeshauptstadt beim Nachholspiel gegen Rapid II (ab 20:30 Uhr im LAOLA1-LIVE-Stream >>>).