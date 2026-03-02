Zwarakonferenz
Neuer Spitzenreiter, Moser-Comeback und Derby-Drama
Der SKU Amstetten erklimmt die Spitze, U17-Held Johannes Moser feiert ein Traum-Comeback, und das kleine Wiener Derby sorgt für Gesprächsstoff.
Erstmals in dieser Saison lacht Amstetten von der Tabellenspitze - Trainer Patrick Enengl jagt nun die Rekordsaison von Jochen Fallmann aus 2021/22.
In Episode 134 der Zwarakonferenz besprechen Hannes und July den Erfolgslauf der Mostviertler, das Moser-Comeback, die strittigen Entscheidungen im kleinen Wiener Derby und die Stadionthematik von Austria Salzburg.
