Atletico Madrid FC Brügge
Endstand
4:1
1:1 , 3:0
  • Alexander Sörloth
  • Johnny Cardoso
  • Alexander Sörloth
  • Alexander Sörloth
  • Joel Ordonez
NEWS

Atletico steht nach Kantersieg gegen Brügge im CL-Achtelfinale

Mann des Spiels wird Sörloth, der Brügge mit drei Treffern keine Chance lässt.

Atletico steht nach Kantersieg gegen Brügge im CL-Achtelfinale
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Atletico Madrid kann sich im Rückspiel der Champions-League-Playoffs 4:1 gegen Club Brügge durchsetzen. Das Hinspiel letzte Woche endete 3:3. Die Spanier ziehen daher souverän in die nächste Runde ein.

Das erste Mal richtig spannend wird es in Madrid in Minute 13, als eine Hereingabe von Koke zu Simeone gelangt. Nachdem er vor Mignolet am Ball ist und das Tor knapp verfehlt, wird er noch leicht vom Tormann getroffen. Der VAR überprüft die Situation, entscheidet jedoch auf keinen Elfmeter.

Nur fünf Minuten später werden dann die Gäste gefährlich, Vetlesen probiert es aus rund elf Metern, Hancko kann den Schuss jedoch entschärfen.

Sörloth lässt Atletico jubeln

Nach einem vorerst offenen Schlagabtausch ist es dann Sörloth, der Atletico zum Jubeln bringt (23.). Er setzt sich gegen Mechele durch und kommt 15 Meter vor dem Tor von der linken Seite verdeckt zum Abschluss. Mignolet patzt daraufhin, der Ball rutscht ihm durch. Es steht 1:0.

Die Hausherren sind in der Folge das aktivere Team, müssen aber in der 36. Minute einen Rückschlag hinnehmen. Nach einem Eckball kann Ordonez zum 1:1 ausgleichen. Zwei Minuten später bewahrt Oblak sein Team nach einem Flugkopfball von Vetlesen vor dem 1:2.

Es geht trotz stärker werdender Gästen mit einem 1:1 in die Pause.

Atletico startet mit Tor in die zweite Hälfte

Nur drei Minuten nach der Pause zappelt der Ball erneut im Tor. Cardoso verwandelt aus rund 18 Metern sehenswert zum 2:1 für das Heimteam.

Sörloth legt in Minute 76 nach einem Konter das 3:1 nach. Aus fünf Metern lässt er Mignolet keine Chance und macht seinen Doppelpack perfekt.

Die Gäste tun sich bis auf einige Distanzschüsse in der zweiten Hälfte eher schwer, oft fehlt die Genauigkeit im Spiel. Den Abschluss macht erneut Sörloth, der in der 87. Minute nach einer Flanke seinen Dreierpack schnürt.

Atletico Madrid steht damit im Achtelfinale der UEFA Champions League. Die Auslosung dafür findet am Freitag um 12:00 Uhr statt.

