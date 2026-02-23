Zwarakonferenz

Ein Happy End mit Schönheitsfehler

Welcome back, ADMIRAL 2. Liga! Witterungsbedingt wurde vielerorts nicht gespielt – dennoch ziehen wir ein (fast) zufriedenes Fazit zur 18. Runde.

Endlich wieder ADMIRAL LigaZwa!

Ausgerechnet im 300. Pflichtspiel wird Pius Grabher zum Matchwinner von Austria Lustenau – und schießt seinen Herzensklub an die Tabellenspitze.

Doch der Heimsieg über Kapfenberg hat einen Schönheitsfehler – wie Hannes, July und Patrick in der 133. Episode der Zwarakonferenz diskutieren.

Im Osten fand am Freitag hingegen "nur" der Kracher zwischen der Vienna und St. Pölten statt. Ein kleines Wunder, wenn man die Schneemassen auf der Hohen Warte gesehen hat. Auch dort sorgte das Schiedsrichterteam für einige strittige Entscheidungen.

Plus: Das Trio blickt auf den neuen Vienna-Sportdirektor Didi Elsneg - und leider auch auf den Abgesang von Austria Klagenfurt.

Hier ansehen:

Die 133. Episode als Podcast anhören:

