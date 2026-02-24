NEWS

"Kein Risiko" - Mexikos Präsidentin garantiert Fan-Sicherheit

Bereits Ende März und Anfang April sollen in Guadalajara und Monterrey zwei internationale Playoff-Partien zur Ermittlung der letzten Teilnehmer stattfinden.

Angesichts der jüngsten Welle der Gewalt nach dem Tod eines mächtigen Drogenbosses in Mexiko hat Präsidentin Claudia Sheinbaum eine Sicherheitsgarantie für die Fans bei der Fußball-Weltmeisterschaft abgegeben.

"Es gibt kein Risiko für die Besucher. Nicht das geringste Risiko", sagte die Staatschefin bei einer Pressekonferenz auf die Frage, welche Garantien sie geben könne, damit die Spiele wie geplant in Mexiko ausgetragen werden können. "Alle Garantien sind gegeben."

Nach der Festnahme von Nemesio Oseguera Cervantes alias "El Mencho" am Sonntag hatten Kämpfer des Drogenkartells Jalisco Nueva Generación (CJNG) in mehreren Bundesstaaten Straßensperren errichtet, Autos in Brand gesteckt und Geschäfte angegriffen. Bei dem Zugriff und anschließenden Gefechten kamen 74 Menschen ums Leben. Auch Kartellchef "El Mencho" erlag seinen Verletzungen.

Playoff-Duelle bereits Ende März

Mexiko richtet die WM in diesem Sommer gemeinsam mit den USA und Kanada aus. In Mexiko-Stadt, Guadalajara und Monterrey werden insgesamt 13 Spiele ausgetragen. Bereits Ende März und Anfang April sollen in Guadalajara und Monterrey zudem jeweils zwei internationale Play-off-Partien zur Ermittlung der letzten beiden WM-Teilnehmer stattfinden.

Österreich tritt nicht in Mexiko an, trifft in der Gruppe J auf Jordanien (17. Juni, 6.00 Uhr MESZ/Santa Clara), Argentinien (22. Juni, 19.00 Uhr MESZ/Dallas) und Algerien (28. Juni, 4.00 Uhr MESZ/Kansas City).

Mit ÖFB! Diese Nationen haben ihr Ticket für die WM 2026 fix

Österreich
USA (Gastgeber)

