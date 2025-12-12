NEWS

2. Liga im LIVE-Stream: Die Spiele der 17. Runde

In Runde 17 der ADMIRAL 2. Liga sind neben dem Spitzenreiter auch Teams aus dem Tabellenkeller im Einsatz.

In Runde 17 der ADMIRAL 2. Liga warten um 18:00 Uhr einige spannende Duelle. Unter anderem ist der Tabellenerste SKN St. Pölten gefordert:

Young Violets - Austria Klagenfurt (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream <<<)

FC Liefering - SK Rapid II (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream <<<)

FC Hertha Wels - Austria Lustenau (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream <<<)

SV Kapfenberg - FAC (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream <<<)

SW Bregenz - SKN St. Pölten (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream <<<)

Die Konferenz im LIVE-Ticker:

