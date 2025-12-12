-
NEWS
2. Liga im LIVE-Stream: Die Spiele der 17. Runde
In Runde 17 der ADMIRAL 2. Liga sind neben dem Spitzenreiter auch Teams aus dem Tabellenkeller im Einsatz. LIVE-Konferenz:
In Runde 17 der ADMIRAL 2. Liga warten um 18:00 Uhr einige spannende Duelle. Unter anderem ist der Tabellenerste SKN St. Pölten gefordert:
Young Violets - Austria Klagenfurt (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream <<<)
FC Liefering - SK Rapid II (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream <<<)
FC Hertha Wels - Austria Lustenau (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream <<<)
SV Kapfenberg - FAC (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream <<<)
SW Bregenz - SKN St. Pölten (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream <<<)