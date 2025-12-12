Young Violets Wien Young Violets Wien FAK SK Austria Klagenfurt SK Austria Klagenfurt SKA
Heute 18:00 Uhr
NEWS

2. Liga heute LIVE: Young Violets - Austria Klagenfurt

In der 17. Runde der ADMIRAL 2. Liga treffen die Young Violets und Bundesligaabsteiger Austria Klagenfurt aufeinander. LIVE-Stream:

Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Zweitvertretung der Wiener Austria trifft in Runde 17 der ADMIRAL 2. Liga auf Austria Klagenfurt (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream >>>).

Die Jung-Austrianer halten bei derzeit 21 Punkten und Rang sechs in der Liga und können damit mehr als zufrieden sein. Nach zwei Siegen in Folge verloren die Favoritner zuletzt wieder: Gegen den Tabellenführer SKN St. Pölten mit 0:2.

Der Bundesligaabsteiger ist Elfter und hat 15 Zähler am Konto. Damit sind die Kärntner im Tabellenmittelfeld vertreten. Doch ist die Stimmung in Waidmannsdorf im Keller: Zuletzt verloren die Kärntner nämlich 0:1 daheim gegen Austria Salzburg und holten damit aus den letzten fünf Partien lediglich einen Punkt.

2. Liga Fußball SK Austria Klagenfurt Young Violets Austria Wien