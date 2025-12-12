Die Zweitvertretung der Wiener Austria trifft in Runde 17 der ADMIRAL 2. Liga auf Austria Klagenfurt (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream >>>).

Die Jung-Austrianer halten bei derzeit 21 Punkten und Rang sechs in der Liga und können damit mehr als zufrieden sein. Nach zwei Siegen in Folge verloren die Favoritner zuletzt wieder: Gegen den Tabellenführer SKN St. Pölten mit 0:2.

Der Bundesligaabsteiger ist Elfter und hat 15 Zähler am Konto. Damit sind die Kärntner im Tabellenmittelfeld vertreten. Doch ist die Stimmung in Waidmannsdorf im Keller: Zuletzt verloren die Kärntner nämlich 0:1 daheim gegen Austria Salzburg und holten damit aus den letzten fünf Partien lediglich einen Punkt.