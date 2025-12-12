-
ADMIRAL Hüttengaudi: Lorenz Szladits erzielt das Tor der 16. RundeHüttengaudi
-
Kracher! Seo erzielt das Tor des Monats NovemberHüttengaudi
-
U17-Helden zurück im #LigaZwa-Alltag I #Zwarakonferenz (EP131)Zwarakonferenz
-
Denizcan Cosgun und der lange Weg zurückZwarakonferenz
-
Highlights: 92. Minute! Last-Minute-Sieg für Austria SalzburgFußball - ADMIRAL 2. Liga
-
ADMIRAL 2.Liga: Torparade - Alle Tore der 16.RundeFußball - ADMIRAL 2. Liga
-
Austria Klagenfurt - Austria SalzburgFußball - ADMIRAL 2. Liga
-
Sturm Graz II - SKU AmstettenFußball - ADMIRAL 2. Liga
-
Highlights: Wildes Remis bei Sturm II gegen AmstettenFußball - ADMIRAL 2. Liga
-
Austria Lustenau - FC LieferingFußball - ADMIRAL 2. Liga
2. Liga heute LIVE: Young Violets - Austria Klagenfurt
In der 17. Runde der ADMIRAL 2. Liga treffen die Young Violets und Bundesligaabsteiger Austria Klagenfurt aufeinander. LIVE-Stream:
Die Zweitvertretung der Wiener Austria trifft in Runde 17 der ADMIRAL 2. Liga auf Austria Klagenfurt (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream >>>).
Die Jung-Austrianer halten bei derzeit 21 Punkten und Rang sechs in der Liga und können damit mehr als zufrieden sein. Nach zwei Siegen in Folge verloren die Favoritner zuletzt wieder: Gegen den Tabellenführer SKN St. Pölten mit 0:2.
Der Bundesligaabsteiger ist Elfter und hat 15 Zähler am Konto. Damit sind die Kärntner im Tabellenmittelfeld vertreten. Doch ist die Stimmung in Waidmannsdorf im Keller: Zuletzt verloren die Kärntner nämlich 0:1 daheim gegen Austria Salzburg und holten damit aus den letzten fünf Partien lediglich einen Punkt.