FC Liefering FC Liefering FCL SK Rapid Wien II SK Rapid Wien II RAP
Heute 18:00 Uhr
1 1.48
X 4.60
2 5.10
NEWS

2. Liga heute LIVE: FC Liefering - SK Rapid II

Die Jungbullen treffen in Runde 17 der ADMIRAL 2. Liga auf Rapid II. LIVE-Stream:

Der FC Lierfering und der SK Rapid II treffen an Spieltag 17 der ADMIRAL 2. Liga aufeinander (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream >>>).

Die Jungbullen konnten zuletzt keine Punkte ergattern und verloren bei Austria Lustenau 0:1. Damit sind die Lieferinger seit drei Partien sieglos. Mit 19 Zählern steht man auf Rang sieben und ist damit im Tabellenmittelfeld unterwegs.

Die jungen Hütteldorfer mit Trainer Kerber scheinen allmählich wieder besser in die Spur zu kommen und siegten in der letzten Runde 3:1 daheim gegen SW Bregenz. Mit 16 Punkten sind die Wiener gerade Zehnter.

