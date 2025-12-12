Hüttengaudi

Seo-Kracher ist euer Tor des Monats

ADMIRAL Hüttengaudi – Jongmin Seo holt sich mit seinem Traumtor die Krone.

Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Wahl zum Tor des Monats November in der ADMIRAL 2. Liga ist entschieden!

Mit einem sensationellen Treffer gegen Amstetten begeistert Jongmin Seo die Community und setzt sich bei der von ADMIRAL und LAOLA1 durchgeführten Abstimmung durch.

Der 23-jährige Südkoreaner holt mit 66 Prozent der Stimmen den Sieg. Komplettiert wird das Podest von Admira-Kicker Marco Schabauer und Liefering-Talent Ilia Ivanschitz.

Hier die fünf schönsten Tore im November:

Mbuyis Vorgänger: Die letzten 20 LigaZwa-Torschützenkönige

Sanel Kuljic (2004/05)
Ivica Vastic (2005/06)

Slideshow starten

24 Bilder

Mehr zum Thema

Künftig für Österreich? Das sagt ÖFB-Kandidat Tomas Händel

Künftig für Österreich? Das sagt ÖFB-Kandidat Tomas Händel

ÖFB-Team
2
"Viele Spiele, viele Emotionen" - Lienhart im Karriere-Hoch?

"Viele Spiele, viele Emotionen" - Lienhart im Karriere-Hoch?

Europa League
"Wenn wir..." - Salzburg-Co mit Appell an Klubführung?

"Wenn wir..." - Salzburg-Co mit Appell an Klubführung?

Europa League
5
"Ich bin so frustriert" - Nächste unnötige Salzburger EL-Pleite

"Ich bin so frustriert" - Nächste unnötige Salzburger EL-Pleite

Europa League
30
Kein Punkt, nur ein Strohhalm: "Jeder hat gezeigt, dass er will"

Kein Punkt, nur ein Strohhalm: "Jeder hat gezeigt, dass er will"

Conference League
28
Ratkov-Rot: "Das war natürlich ein Bärendienst"

Ratkov-Rot: "Das war natürlich ein Bärendienst"

Europa League
10
Einsatz allein reicht nicht: Die Noten zur nächsten Rapid-Pleite

Einsatz allein reicht nicht: Die Noten zur nächsten Rapid-Pleite

Conference League
14
Kommentare

Kommentare

2. Liga Fußball Hüttengaudi Tor des Monats First Vienna FC Jong-min Seo Daniel Nunoo SK Rapid II Admira Wacker Ilia Ivanschitz FC Liefering Marc Stendera SKN St. Pölten