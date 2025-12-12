Die Wahl zum Tor des Monats November in der ADMIRAL 2. Liga ist entschieden!

Mit einem sensationellen Treffer gegen Amstetten begeistert Jongmin Seo die Community und setzt sich bei der von ADMIRAL und LAOLA1 durchgeführten Abstimmung durch.

Der 23-jährige Südkoreaner holt mit 66 Prozent der Stimmen den Sieg. Komplettiert wird das Podest von Admira-Kicker Marco Schabauer und Liefering-Talent Ilia Ivanschitz.

Hier die fünf schönsten Tore im November: