Spitzenspiel in LigaZwa! Der SKU Amstetten empfängt in der 17. Runde Admira Wacker (ab 20:30 Uhr im LIVE-Stream >>>).

Die Amstettner belegen mit 28 Punkten den dritten Tabellenrang und rangieen damit drei Zähler hinter den Südstädtern. Mit dem 3:3-Remis gegen Sturm II in der letzten Runde sind die Mostviertler seit mittlerweile 13 Partien in der Liga ungeschlagen - jetzt wartet ein echter Härtetest.

Die Silberberger-Elf hat mit 31 Zählern nur einen weniger als Spitzenreiter St. Pölten am Konto und befindet sich ebenfalls in hervorragender Form. In den letzten fünf Partien konnten die Admiraner elf Punkte sammeln. Zuletzt siegte man 6:1 daheim gegen Kapfenberg.