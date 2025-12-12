Der FC Hertha Wels fordert Austria Lustenau zum Duell in der ADMIRAL 2. Liga (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream >>>).

Die Oberösterreicher halten als Aufsteiger bei derzeit bei 13 Punkten und sind damit auf Platz 13 in der Tabelle. Das Ziel ist klar: Es geht einzig und allein um den Klassenerhalt. Nach vier Partien ohne Niederlage (drei Remis und ein Sieg) mussten sich die Welser zuletzt dem FAC auswärts mit 1:3 geschlagen geben.

Anders die Vorarlberger, die mit 28 Punkten auf dem fünften Platz stehen und nur vier Punkte hinter Tabellenführer SKN liegen. Zuletzt siegten die Lustenauer daheim 1:0 gegen den FC Liefering. Mit einem weiteren Sieg würde man richtig Druck auf die Tabellenspitze ausüben.