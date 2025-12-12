Kapfenberg empfängt in der ADMIRAL 2. Liga den Floridsdorfer AC zum Duell der Gegensätze (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream >>>).

Die Kapfenberger befinden sich in einer Formkrise und mussten zuletzt vier Niederlagen in Serie schlucken. Zuletzt verloren die Falken 1:6 bei Admira Wacker. Mit 14 Zählern liegt die KSV auf dem 12. Tabellenplatz und ist derzeit im Abstiegskampf mit dabei.

Die Wiener kommen mit massig Selbstvertrauen nach Kapfenberg, denn aus den letzten fünf Partien erspielten sich die Floridsdorfer elf Punkte. Der FAC steht auf Rang vier und hat 28 Punkte - damit nur vier weniger als Spitzenreiter SKN.