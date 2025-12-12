Kapfenberger SV Kapfenberger SV KSV FAC Wien FAC Wien FAC
Heute 18:00 Uhr
1 3.60
X 3.45
2 1.90
2. Liga heute LIVE: SV Kapfenberg - FAC

Der FAC gastiert an Spieltag 17 der ADMIRAL 2. Liga bei den Falken in Kapfenberg. LIVE-Stream:

Textquelle: © LAOLA1
Kapfenberg empfängt in der ADMIRAL 2. Liga den Floridsdorfer AC zum Duell der Gegensätze (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream >>>).

Die Kapfenberger befinden sich in einer Formkrise und mussten zuletzt vier Niederlagen in Serie schlucken. Zuletzt verloren die Falken 1:6 bei Admira Wacker. Mit 14 Zählern liegt die KSV auf dem 12. Tabellenplatz und ist derzeit im Abstiegskampf mit dabei.

Die Wiener kommen mit massig Selbstvertrauen nach Kapfenberg, denn aus den letzten fünf Partien erspielten sich die Floridsdorfer elf Punkte. Der FAC steht auf Rang vier und hat 28 Punkte - damit nur vier weniger als Spitzenreiter SKN.

