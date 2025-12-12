Schwarz Weiss Bregenz Schwarz Weiss Bregenz SWB
SKN St. Pölten SKN St. Pölten SKN
Heute 18:00 Uhr
1 4.80
X 4.45
2 1.52
  • Spielbericht
  • LiveStream
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

2. Liga heute LIVE: SW Bregenz - SKN St. Pölten

Duell der Gegensätze: Tabellenschlusslicht Bregenz trifft auf den Spitzenreiter aus St. Pölten. LIVE-Stream:

Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Schwarz-Weiß Bregenz empfängt in Runde 17 der ADMIRAL 2. Liga Spitzenreiter SKN St. Pölten (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream >>>).

Die Bregenzer sind derzeit Letzter in der Tabelle und akut abstiegsbedroht. Mit nur sieben Zählern hat Schwarz-Weiß sechs Rückstand auf das rettende Ufer. In der letzten Runde verloren die Vorarlberger auswärts 1:3 bei Rapid II. Damit holte man lediglich vier Punkte aus den letzten fünf Partien.

Ganz anders der SKN, der mit 32 Zählern von der Tabellenspitze lacht. Zuletzt siegten die Niederösterreicher daheim 2:0 gegen die Young Violets. Damit holten die Wölfe sieben Punkte aus den letzten drei Spielen.

Mehr zum Thema

Seo-Kracher ist euer Tor des Monats

Seo-Kracher ist euer Tor des Monats

2. Liga
2. Liga heute LIVE: SV Kapfenberg - FAC

2. Liga heute LIVE: SV Kapfenberg - FAC

2. Liga
2. Liga heute LIVE: FC Hertha Wels - Austria Lustenau

2. Liga heute LIVE: FC Hertha Wels - Austria Lustenau

2. Liga
1
2. Liga heute LIVE: Young Violets - Austria Klagenfurt

2. Liga heute LIVE: Young Violets - Austria Klagenfurt

2. Liga
2. Liga heute LIVE: FC Liefering - SK Rapid II

2. Liga heute LIVE: FC Liefering - SK Rapid II

2. Liga
Verlängerung: Diese Forderungen stellt Upamecano an den FC Bayern

Verlängerung: Diese Forderungen stellt Upamecano an den FC Bayern

Deutsche Bundesliga
2 VIP-Tickets & Trikots für ein ADMIRAL Bundesliga Spiel

2 VIP-Tickets & Trikots für ein ADMIRAL Bundesliga Spiel

Verbände
Kommentare

Kommentare

2. Liga Fußball SW Bregenz SKN St. Pölten