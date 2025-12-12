Schwarz-Weiß Bregenz empfängt in Runde 17 der ADMIRAL 2. Liga Spitzenreiter SKN St. Pölten (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream >>>).

Die Bregenzer sind derzeit Letzter in der Tabelle und akut abstiegsbedroht. Mit nur sieben Zählern hat Schwarz-Weiß sechs Rückstand auf das rettende Ufer. In der letzten Runde verloren die Vorarlberger auswärts 1:3 bei Rapid II. Damit holte man lediglich vier Punkte aus den letzten fünf Partien.

Ganz anders der SKN, der mit 32 Zählern von der Tabellenspitze lacht. Zuletzt siegten die Niederösterreicher daheim 2:0 gegen die Young Violets. Damit holten die Wölfe sieben Punkte aus den letzten drei Spielen.