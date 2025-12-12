Liefering entscheidet Jungstall-Duell gegen Rapid II für sich

Liefering verabschiedet sich mit einem Sieg gegen Rapid II in die Winterpause der ADMIRAL 2. Liga. Die Jungbullen bezwingen in der 17. Runde die Wiener in einer umkämpften Partie knapp mit 1:0 und feiern damit einen wichtigen Heimerfolg.

Die Anfangsphase gestaltet sich sehr ausgeglichen: Liefering kann die erste Chance für sich verbuchen, doch Rapid II übernimmt danach eher die Kontrolle und kommt zu mehreren Möglichkeiten. Allerdings fehlt die Präzision im Abschluss.

Nach einer guten halben Stunde schlagen die Hausherren zu: Philipp Verhounig verwertet einen Stanglpass von Aboubacar Sidiki Camara nach starkem Dribbling zum 1:0 (31.). Dieser Treffer gibt Liefering Auftrieb, die bis zur Pause das Spiel bestimmt. Rapid II bleibt gefährlich, kann aber den Ausgleich nicht erzielen und so geht es mit 1:0 in die Kabinen.

Vorentscheidung vergeben

Nach dem Seitenwechsel bleibt die Partie intensiv. Liefering hat die große Chance zur Vorentscheidung, denn nach einem Foul an Verhounig entscheidet der Schiedsrichter auf Elfmeter (64.). Doch Julian Hussauf scheiterte an Rapid-Keeper Laurenz Orgler.

Kurz darauf trifft Marc Striednig nur die Latte (81.). Rapid II versucht alles, bracht frische Kräfte, doch die Defensive der Salzburger hält stand. In der Nachspielzeit sieht Liefering-Torhüter Nikola Sarcevic noch Gelb wegen Zeitspiels (90.), ehe der knappe Sieg feststeht.

Liefering nutzt seine Chancen besser und sichert sich drei Punkte im letzten Spiel vor der Winterpause. Die Jungbullen gehen mit 22 Punkten als Siebenter in die Pause. Rapid liegt drei Plätz dahinter auf Rang zehn (16).