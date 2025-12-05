Hüttengaudi

2. Liga: Wähle das Tor des Monats November

Die ADMIRAL Hüttengaudi sucht das Tor des Monats November! Wer hat den schönsten Treffer erzielt? Vote jetzt für deinen Favoriten.

Die ADMIRAL Hüttengaudi - Du hast die Wahl!

Woche für Woche sind in der ADMIRAL 2. Liga sensationelle Tore zu bejubeln. Doch welches Tor war das schönste? ADMIRAL und LAOLA1 bitten zur Wahl zum Tor des Monats November.

Zu den Nominierten zählen die Hüttengaudi-Gewinner der Runden zwölf bis 15: Jongmin Seo (Vienna), Daniel Nunoo (Rapid II), Marco Schabauer (Admira) und Ilia Ivanschitz (Liefering). Zusätzlich schickt die LAOLA1-Redaktion das Freistoßtor von Marc Stendera (SKN St. Pölten) ins Rennen.

Vote bis Freitag (12. Dezember, 9 Uhr) für deinen Favoriten:

Diese Tore stehen zur Auswahl:

