Für die Männer steht in Copper Mountain der zweite Riesenslalom der Saison an. Der 1. Durchgang beginnt um 18:00 Uhr, das Finale steigt ab 21:00 Uhr - im LIVE-Ticker >>>

Nach dem Sieg von Marco Odermatt beim Saisonauftakt in Sölden wird der Schweizer auch diesmal der große Gejagte sein.

Auch die Österreicher zeigten beim Heimrennen eine gute Leistung. Marco Schwarz belegte Platz zwei, Stefan Brennsteiner wurde Vierter und Raphael Haaser sicherte sich Rang sechs.