Ski LIVE: Riesentorlauf der Männer in Copper Mountain

Für die Männer steht der zweite Riesenslalom der Saison an. Kann Marco Odermatt nachlegen und kann ihn Marco Schwarz wieder fordern? LIVE-Ticker:

Ski LIVE: Riesentorlauf der Männer in Copper Mountain Foto: © GEPA
Für die Männer steht in Copper Mountain der zweite Riesenslalom der Saison an. Der 1. Durchgang beginnt um 18:00 Uhr, das Finale steigt ab 21:00 Uhr - im LIVE-Ticker >>>

Nach dem Sieg von Marco Odermatt beim Saisonauftakt in Sölden wird der Schweizer auch diesmal der große Gejagte sein.

Auch die Österreicher zeigten beim Heimrennen eine gute Leistung. Marco Schwarz belegte Platz zwei, Stefan Brennsteiner wurde Vierter und Raphael Haaser sicherte sich Rang sechs.

Riesentorlauf in Copper Mountain im LIVE-Ticker:

Die Startliste für den Männer-Riesentorlauf in Copper Mountain

"Könnte noch schneller fahren" - Kriechmayr mit Kampfansage

Die Startliste für den Super-G der Männer in Copper Mountain

Die 20 Männer mit den meisten Siegen im Skiweltcup

ÖSV-Duo: Kilde "mit 'hiniger' Schulter schneller als wir"

Hundertstel-Krimi! ÖSV-Duo beim Speed-Auftakt am Podest

Ski LIVE: Odermatt gewinnt in Copper, zwei Österreicher am Podest

