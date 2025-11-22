Violets zwingen SW Bregenz in die Knie

Die Young Violets Wien feiern am 14. Spieltag der ADMIRAL 2. Liga einen 2:1-Heimsieg gegen Schwarz-Weiss Bregenz.

In einer umkämpften Partie in der Generali Arena brachte Philipp Hosiner die Hausherren in Führung (30.), ehe Johannes Tartarotti ausglich (50.), doch der Routinier sicherte mit seinem zweiten Treffer den Sieg (74.).

Die Wiener festigen damit ihren Platz im Mittelfeld, während die Vorarlberger als Fünfzehnter tief im Abstiegskampf stecken bleiben.

Ausgeglichene erste Hälfte

Die erste Halbzeit gestaltet sich weitgehend ausgeglichen, wobei beide Teams nach Offensivaktionen suchen. Nach einer halben Stunde schlägt dann der erfahrene Philipp Hosiner zu und bringt die Elf von Trainer Maximilian Uhlig nach Vorarbeit von David Ewemade mit 1:0 in Front.

Die Gäste aus Vorarlberg suchen eine schnelle Antwort, doch ein Schuss von Jan Stefanon wird abgewehrt (35.). Bis zur Pause bleibt es bei der knappen Führung für die Hausherren.

Die Truppe von Andreas Heraf kommt entschlossen aus der Kabine und wird nur fünf Minuten nach Wiederanpfiff belohnt, als Johannes Tartarotti nach Zuspiel von Atsushi Zaizen zum 1:1-Ausgleich trifft.

Hosiner mit der Entscheidung

Beflügelt vom Tor sind die Bregenzer nun das aktivere Team und erarbeiten sich die gefährlicheren Aktionen. Trotz insgesamt neun Torschüssen im Spiel mangelt es den Gästen jedoch an der nötigen Effizienz.

Mitten in diese Drangphase schlagen die Young Violets eiskalt zu: Erneut ist es Hosiner, der seine Mannschaft mit seinem zweiten Treffer des Abends wieder in Führung schießt (74.). Die Hoffnungen der Gäste auf einen Punktgewinn erhalten in der Schlussphase einen Dämpfer, als Saidu Musa Bangura nach wiederholtem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz muss (84.). In Unterzahl gelingt Bregenz keine Wende mehr.

Rückschlag für Bregenz

Am Ende feiern die Young Violets einen hart erkämpften Heimsieg, der vor allem der Kaltschnäuzigkeit ihres Doppeltorschützen zu verdanken ist.

Für Schwarz-Weiss Bregenz bedeutet die Niederlage trotz einer engagierten Leistung einen weiteren schweren Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt.