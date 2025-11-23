2. Liga im LIVE-Stream: SKN St. Pölten - SV Kapfenberg

Spitzenreiter SKN St. Pölten empfängt zum Abschluss der 14. Runde der ADMIRAL 2. Liga die SV Kapfenberg (ab 10:30 Uhr im LIVE-Stream >>>).

Die Niederösterreicher halten aktuell bei 25 Punkten und können die Admira mit einem Sieg am Sonntag wieder von der Tabellenspitze verdrängen.

Mit der 1:2-Auswärtsniederlage im Topspiel gegen die Südstädter in der letzten Runde kassierten die St. Pöltner schon die dritte Pleite in Folge - es wird Zeit für den Turnaround.

Die Falken belegen Rang neun und sind im Tabellenmittelfeld unterwegs. Gegen den FC Liefering mussten sich die Steirer zuletzt 2:5 geschlagen geben.

