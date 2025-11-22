Wels lässt Sturm II keine Chance

In der 2. Liga feiert der FC Hertha Wels am vierzehnten Spieltag einen klaren 0:3-Auswärtssieg beim SK Sturm Graz II.

Die Weichen für den Erfolg stellen die Gäste bereits vor der Pause durch einen Treffer von Albin Gashi (28.) und einen verwandelten Elfmeter von Andrija Bosnjak (33.), ehe Gashi ebenfalls per Strafstoß (64.) für die Entscheidung sorgt.

Durch diesen Sieg klettert Hertha Wels auf den zwölften Tabellenplatz und verschafft sich Luft im Abstiegskampf, während die jungen Grazer auf Rang vierzehn verharren.

Doppelschlag für Wels

Die Partie im Solarstadion beginnt mit druckvollen Gästen. Christian Heinles Truppe erarbeitet sich früh erste Möglichkeiten, doch die Defensive der Hausherren hält dem anfänglichen Druck stand.

Obwohl die Elf von Christoph Wurm mit 55 Prozent mehr Ballbesitz verzeichnet, agiert sie im Angriff zu harmlos. Folgerichtig gehen die Welser in der 28. Minute in Führung, als Albin Gashi nach einer Vorlage von Fabian Lechner zum 0:1 trifft.

Nur fünf Minuten später zeigt Schiedsrichter Philip Gadler nach einem Foul im Strafraum auf den Punkt: Andrija Bosnjak tritt an und verwandelt souverän zum 0:2 (33.), was zugleich den Pausenstand markiert.

Gashi mit dem Doppelpack

Auch nach dem Seitenwechsel finden die Gastgeber kein Durchkommen gegen die kompakt stehenden Welser. Sturm Graz II bemüht sich zwar, kommt aber über die gesamte Spielzeit nur zu zwei Schüssen auf das gegnerische Tor.

Die Vorentscheidung fällt in der 64. Minute, als den Gästen erneut ein Elfmeter zugesprochen wird. Diesmal übernimmt Albin Gashi die Verantwortung und schnürt mit seinem Treffer zum 0:3 den Doppelpack.

In der verbleibenden Spielzeit verwaltet Hertha Wels den Vorsprung geschickt und lässt keine nennenswerten Chancen mehr zu.

Der FC Hertha Wels sichert sich damit drei äußerst wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt und zieht in der Tabelle an Rapid Wien II vorbei. Für den SK Sturm Graz II bedeutet die klare Heimniederlage indes einen weiteren Rückschlag und festigt die Position im unteren Tabellendrittel.