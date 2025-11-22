SK Austria Klagenfurt SK Austria Klagenfurt SKA SKU Amstetten SKU Amstetten SKU
Heute 14:30 Uhr
NEWS

2. Liga heute LIVE: Austria Klagenfurt - SKU Amstetten

Der SKU Amstetten gastiert in Runde 14 der ADMIRAL 2. Liga bei Austria Klagenfurt. LIVE-Stream:

In der ADMIRAL 2. Liga Runde 14 treffen Austria Klagenfurt und der SKU Amstetten aufeinander (ab 14:30 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Der Bundesliga-Absteiger aus Kärnten konnte zuletzt keine Punkte sammeln. Im Duell mit Rapid II verloren die Klagenfurter 1:2.

Damit halten die Violetten bei 14 Punkten und Rang acht.

Die Mostviertler stehen wesentlich besser da und halten bei 21 Zählern und Rang fünf.

Gegen die Vienna konnten die Amstettner letztens einen 3:2-Auswärtssieg feiern. Damit holten die Niederösterreicher sieben Punkte aus den letzten drei Partien.

