2. Liga heute LIVE: Austria Lustenau - Austria Salzburg
In Runde 14 der ADMIRAL 2. Liga kommt es zum Duell zwischen Lustenau und Austria Salzburg. LIVE-Stream:
Am 14. Spieltag der ADMIRAL 2. Liga empfängt Lustenau die Austria aus Salzburg (ab 14:30 Uhr im LIVE-Stream <<<).
Die Vorarlberger sind voll im Rennen um den Titel und belegen derzeit mit 25 Punkten den zweiten Rang hinter dem SKN.
Zuletzt siegten die Lustenauer im Derby bei SW Bregenz 2:1. Dies war sogleich der dritte volle Erfolg in Serie.
Anders siehst es beim Aufsteiger Austria Salzburg aus: Das Ziel ist klar - der Klassenerhalt soll her. Mit 14 Zählern und Rang zehn in der Liga können die Mozartstädter aber absolut zufrieden sein.
Zuletzt verloren die Salzburger daheim 1:2 gegen die Sturm Amateure. Ein Punktgewinn in Lustenau wäre wohl eine Überraschung.