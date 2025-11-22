SC Austria Lustenau SC Austria Lustenau ALU
2. Liga heute LIVE: Austria Lustenau - Austria Salzburg

In Runde 14 der ADMIRAL 2. Liga kommt es zum Duell zwischen Lustenau und Austria Salzburg. LIVE-Stream:

Textquelle: © LAOLA1
Am 14. Spieltag der ADMIRAL 2. Liga empfängt Lustenau die Austria aus Salzburg (ab 14:30 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Die Vorarlberger sind voll im Rennen um den Titel und belegen derzeit mit 25 Punkten den zweiten Rang hinter dem SKN.

Zuletzt siegten die Lustenauer im Derby bei SW Bregenz 2:1. Dies war sogleich der dritte volle Erfolg in Serie.

Anders siehst es beim Aufsteiger Austria Salzburg aus: Das Ziel ist klar - der Klassenerhalt soll her. Mit 14 Zählern und Rang zehn in der Liga können die Mozartstädter aber absolut zufrieden sein.

Zuletzt verloren die Salzburger daheim 1:2 gegen die Sturm Amateure. Ein Punktgewinn in Lustenau wäre wohl eine Überraschung.

