Admira Wacker Admira Wacker ADM FC Liefering FC Liefering FCL
Heute 14:30 Uhr
1 1.85
X 3.55
2 3.65
  • Spielbericht
  • LiveStream
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

2. Liga heute LIVE: Admira Wacker - FC Liefering

Die Südstädter treffen in Runde 14 der ADMIRAL 2. Liga auf den FC Liefering. LIVE-Stream:

Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Silberberger-Elf empfängt den FC Liefering an Spieltag 14 der ADMIRAL 2. Liga (ab 14:30 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Der Titelmitfavorit Admira belegt aktuell den dritten Rang in der Tabelle und hat mit 24 Punkten einen Rückstand auf den ersten SKN St. Pölten.

Die Silberberger-Elf konnte vergangene Runde im Topspiel daheim gegen den SKN einen enorm wichtigen 2:1-Sieg feiern.

Die Jung-Bullen siegten ebenso in der letzten Runde: Mit 5:2 gegen die SV Kapfenberg. Damit liegen die Lieferinger auf dem guten sechsten Tabellenplatz.

Dies war außerdem sogleich der dritte volle Erfolg in Serie.

Mehr zum Thema

2. Liga heute LIVE: Austria Lustenau - Austria Salzburg

2. Liga heute LIVE: Austria Lustenau - Austria Salzburg

2. Liga
2. Liga heute LIVE: Austria Klagenfurt - SKU Amstetten

2. Liga heute LIVE: Austria Klagenfurt - SKU Amstetten

2. Liga
Zimmermann netzt bei Vienna-Sieg gegen Rapid II

Zimmermann netzt bei Vienna-Sieg gegen Rapid II

2. Liga
4
Erstes Angebot? Ter Stegen womöglich vor Wechsel in die Türkei

Erstes Angebot? Ter Stegen womöglich vor Wechsel in die Türkei

La Liga
1
Klare Tendenz! Schicker-Entscheidung bis Sonntag

Klare Tendenz! Schicker-Entscheidung bis Sonntag

Deutsche Bundesliga
17
RLO: Herbstmeister Leobendorf gewinnt auch Topspiel

RLO: Herbstmeister Leobendorf gewinnt auch Topspiel

Regionalligen
4
Punkt erkämpft: Mainz trotzt Hoffenheim ein Remis ab

Punkt erkämpft: Mainz trotzt Hoffenheim ein Remis ab

Deutsche Bundesliga
4
Kommentare

Kommentare

2. Liga Fußball Thomas Silberberger FC Liefering Admira Wacker