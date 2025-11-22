2. Liga heute LIVE: Admira Wacker - FC Liefering

Die Silberberger-Elf empfängt den FC Liefering an Spieltag 14 der ADMIRAL 2. Liga (ab 14:30 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Der Titelmitfavorit Admira belegt aktuell den dritten Rang in der Tabelle und hat mit 24 Punkten einen Rückstand auf den ersten SKN St. Pölten.

Die Silberberger-Elf konnte vergangene Runde im Topspiel daheim gegen den SKN einen enorm wichtigen 2:1-Sieg feiern.

Die Jung-Bullen siegten ebenso in der letzten Runde: Mit 5:2 gegen die SV Kapfenberg. Damit liegen die Lieferinger auf dem guten sechsten Tabellenplatz.

Dies war außerdem sogleich der dritte volle Erfolg in Serie.