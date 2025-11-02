SC Austria Lustenau SC Austria Lustenau ALU SK Austria Klagenfurt SK Austria Klagenfurt SKA
Heute 10:30 Uhr
NEWS

2. Liga im LIVE-Stream: Austria Lustenau - Austria Klagenfurt

Im ADMIRAL Topspiel der 12. Runde der 2. Liga kommt es zum Duell zweier Austrias! Lustenau trifft zu Hause auf Absteiger Klagenfurt. LIVE-Stream:

Textquelle: © LAOLA1
Austria-Duell zur Sonntags-Matinee in LigaZwa!

Im ADMIRAL Topspiel der 12. Runde der 2. Liga empfängt Austria Lustenau zu Hause Bundesliga-Absteiger Austria Klagenfurt (ab 10:30 Uhr/LIVE-Stream >>>).

Die Vorarlberger konnten sich von der Last-Minute-Niederlage gegen St. Pölten zuletzt mit einem 2:1-Auswärtssieg bei Rapid II rehabilitieren. Gegen die Waidmannsdorfer soll nun der nächste Schritt nach oben gelingen.

Einfach wird es gegen die Truppe von Rolf Landerl allerdings nicht. Zwar warten die Kärntner seit Ende September auf einen Sieg. In der laufenden Saison zeigte man jedoch bereits, wozu man imstande ist.

In der Tabelle liegt Lustenau auf Platz vier, Klagenfurt ist Sechster.

Tabelle der ADMIRAL 2. Liga >>>

LIVE-Stream:

