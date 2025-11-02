2. Liga im LIVE-Stream: Austria Lustenau - Austria Klagenfurt

Austria-Duell zur Sonntags-Matinee in LigaZwa!

Im ADMIRAL Topspiel der 12. Runde der 2. Liga empfängt Austria Lustenau zu Hause Bundesliga-Absteiger Austria Klagenfurt (ab 10:30 Uhr/LIVE-Stream >>>).

Die Vorarlberger konnten sich von der Last-Minute-Niederlage gegen St. Pölten zuletzt mit einem 2:1-Auswärtssieg bei Rapid II rehabilitieren. Gegen die Waidmannsdorfer soll nun der nächste Schritt nach oben gelingen.

Einfach wird es gegen die Truppe von Rolf Landerl allerdings nicht. Zwar warten die Kärntner seit Ende September auf einen Sieg. In der laufenden Saison zeigte man jedoch bereits, wozu man imstande ist.

In der Tabelle liegt Lustenau auf Platz vier, Klagenfurt ist Sechster.

