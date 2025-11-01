SKN St. Pölten SKN St. Pölten SKN FAC Wien FAC Wien FAC
Heute 14:30 Uhr
  • Spielbericht
  • LiveStream
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

2. Liga heute im LIVE-Stream: SKN St. Pölten - FAC

Der Spitzenreiter empfängt an Spieltag zwölf der ADMIRAL 2. Liga den FAC. LIVE-Infos:

Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der SKN St. Pölten und der FAC treffen am Samstag in Runde zwölf der ADMIRAL 2. Liga aufeinander (ab 14:30 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Die St. Pöltner sind mit 28 Zählern Tabellenführer und haben fünf Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Admira Wacker. Vergangene Runde verloren die Wölfe erstmals in dieser Saison: Gegen Liefering mit 1:3.

Im ÖFB-Cup gegen Rapid unter der Woche setzte es mit einem 0:1 die nächste Niederlage.

Der FAC ist derzeit guter Fünfter und im Spitzenfeld der Liga angekommen. Nach zwei Siegen in Serie remisierten die Floridsdorfer zuletzt 1:1 mit dem SKU Amstetten.

Tabelle der ADMIRAL 2. Liga >>>

LIVE-Stream:

Mehr zum Thema

Kapfenberg fügt Austria Salzburg klare Niederlage zu

Kapfenberg fügt Austria Salzburg klare Niederlage zu

2. Liga
15
Klare Angelegenheit! Rapid II macht mit Stripfing kurzen Prozess

Klare Angelegenheit! Rapid II macht mit Stripfing kurzen Prozess

2. Liga
22
KSV-Topscorer will in die Bundesliga: "Immer schon Rapid-Fan"

KSV-Topscorer will in die Bundesliga: "Immer schon Rapid-Fan"

2. Liga
30
Konkursantrag? Stripfing-Aus offenbar besiegelt

Konkursantrag? Stripfing-Aus offenbar besiegelt

2. Liga
85
Bei Ilzer-Sieg: Wer neuer Coach von Patrick Wimmer werden soll

Bei Ilzer-Sieg: Wer neuer Coach von Patrick Wimmer werden soll

Deutsche Bundesliga
Diese österreichischen Trainer sind derzeit vereinslos

Diese österreichischen Trainer sind derzeit vereinslos

Fußball
7
GAK-Aufstiegscoach zieht es zu Gerald Scheiblehner

GAK-Aufstiegscoach zieht es zu Gerald Scheiblehner

International
Kommentare

Kommentare

2. Liga Fußball SKN St. Pölten FAC Wien