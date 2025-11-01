2. Liga heute im LIVE-Stream: SKN St. Pölten - FAC

Der SKN St. Pölten und der FAC treffen am Samstag in Runde zwölf der ADMIRAL 2. Liga aufeinander (ab 14:30 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Die St. Pöltner sind mit 28 Zählern Tabellenführer und haben fünf Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Admira Wacker. Vergangene Runde verloren die Wölfe erstmals in dieser Saison: Gegen Liefering mit 1:3.

Im ÖFB-Cup gegen Rapid unter der Woche setzte es mit einem 0:1 die nächste Niederlage.

Der FAC ist derzeit guter Fünfter und im Spitzenfeld der Liga angekommen. Nach zwei Siegen in Serie remisierten die Floridsdorfer zuletzt 1:1 mit dem SKU Amstetten.

