Heute 14:30 Uhr
NEWS
2. Liga heute im LIVE-Stream: SKN St. Pölten - FAC
Der Spitzenreiter empfängt an Spieltag zwölf der ADMIRAL 2. Liga den FAC. LIVE-Infos:
Der SKN St. Pölten und der FAC treffen am Samstag in Runde zwölf der ADMIRAL 2. Liga aufeinander (ab 14:30 Uhr im LIVE-Stream <<<).
Die St. Pöltner sind mit 28 Zählern Tabellenführer und haben fünf Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Admira Wacker. Vergangene Runde verloren die Wölfe erstmals in dieser Saison: Gegen Liefering mit 1:3.
Im ÖFB-Cup gegen Rapid unter der Woche setzte es mit einem 0:1 die nächste Niederlage.
Der FAC ist derzeit guter Fünfter und im Spitzenfeld der Liga angekommen. Nach zwei Siegen in Serie remisierten die Floridsdorfer zuletzt 1:1 mit dem SKU Amstetten.
Tabelle der ADMIRAL 2. Liga >>>