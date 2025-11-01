Young Violets Wien Young Violets Wien AUS FC Liefering FC Liefering FCL
Heute 20:00 Uhr
NEWS

2. Liga heute im LIVE-Stream: Young Violets - FC Liefering

Violett gegen Red Bull: In der ADMIRAL 2. Liga treffen die Young Violets und Liefering aufeinander. LIVE-Stream:

Kommentare

Die Young Violets Austria Wien treffen am Samstag an Spieltag zwölf der ADMIRAL 2. Liga auf den FC Liefering (ab 20:00 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Die "Jung-Veilchen" liegen aktuell auf dem achten Tabellenrang. In der letzten Runde verloren sie jedoch 0:2 gegen Aufsteiger Austria Salzburg. Damit sind die Violets seit vier Partien sieglos.

Die "Jung-Bullen" sind Elfter und haben 13 Zähler am Konto. Zuletzt feierte der FC Liefering aber einen 3:1-Heimsieg gegen Tabellenführer SKN St. Pölten.

LIVE-Stream:

Entscheidung um Stripfing-Zukunft wohl gefallen

2. Liga heute im LIVE-Stream: FC Hertha Wels - SW Bregenz

Irreguläres Tor? Schiedsrichter gesteht Fehlentscheidung

2. Liga heute im LIVE-Stream: First Vienna FC - SKU Amstetten

2. Liga heute im LIVE-Stream: SKN St. Pölten - FAC

Kapfenberg fügt Austria Salzburg klare Niederlage zu

Klare Angelegenheit! Rapid II macht mit Stripfing kurzen Prozess

FC Liefering Young Violets Austria Wien 2. Liga Fußball