2. Liga heute im LIVE-Stream: Young Violets - FC Liefering

Die Young Violets Austria Wien treffen am Samstag an Spieltag zwölf der ADMIRAL 2. Liga auf den FC Liefering (ab 20:00 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Die "Jung-Veilchen" liegen aktuell auf dem achten Tabellenrang. In der letzten Runde verloren sie jedoch 0:2 gegen Aufsteiger Austria Salzburg. Damit sind die Violets seit vier Partien sieglos.

Die "Jung-Bullen" sind Elfter und haben 13 Zähler am Konto. Zuletzt feierte der FC Liefering aber einen 3:1-Heimsieg gegen Tabellenführer SKN St. Pölten.

Tabelle der ADMIRAL 2. Liga >>>

