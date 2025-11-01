Heute 20:00 Uhr
2. Liga heute im LIVE-Stream: Young Violets - FC Liefering
Violett gegen Red Bull: In der ADMIRAL 2. Liga treffen die Young Violets und Liefering aufeinander. LIVE-Stream:
Die Young Violets Austria Wien treffen am Samstag an Spieltag zwölf der ADMIRAL 2. Liga auf den FC Liefering (ab 20:00 Uhr im LIVE-Stream <<<).
Die "Jung-Veilchen" liegen aktuell auf dem achten Tabellenrang. In der letzten Runde verloren sie jedoch 0:2 gegen Aufsteiger Austria Salzburg. Damit sind die Violets seit vier Partien sieglos.
Die "Jung-Bullen" sind Elfter und haben 13 Zähler am Konto. Zuletzt feierte der FC Liefering aber einen 3:1-Heimsieg gegen Tabellenführer SKN St. Pölten.
