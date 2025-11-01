2. Liga heute im LIVE-Stream: SK Sturm II - Admira Wacker

Der SK Sturm Graz II empfängt am Samstag in Runde zwölf der ADMIRAL 2. Liga die Admira (ab 20:00 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Die Jung-"Blackies" trennten sich vergangenes Wochenende 0:0 mit Bundesliga-Absteiger Austria Klagenfurt. Damit haben die Steirer nun sechs Punkte und sind auf dem 15. und sogleich vorletzten Tabellenplatz.

Anders der Titelaspirant Admira Wacker, der mit 23 Zählern auf dem zweiten Platz hinter dem SKN liegt.

In der letzten Runde siegten die Südstädter 3:1 gegen die Vienna. Im ÖFB-Cup unter der Woche gegen die Sturm-Profis musste man sich erst im Elfmeterschießen geschlagen geben.

